Inter,Zanetti: “Lautaro farà parte del nostro futuro, qui sta bene. Io allenatore? Vi dico la mia” (Di venerdì 11 settembre 2020) Il Vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti è Intervenuto sui temi centrali del momento nerazzurro.VIDEO Calciomercato, Vidal, Suarez e Higuain, quale futuro? Le scelte di Juventus ed Inter…In un'Intervista rilasciata ai microfoni di Fox Sports Radio, l'ex numero 4 Interista ha voluto fare un punto della situazione generale sulla rosa attualmente a disposizione del tecnico Antonio Conte, sottolinenando alcuni retroscena dell'Interessamento del Barcellona per Lautaro Martinez: “Non solo il Barcellona si è Interessato a lui, ma Lautaro sa di essere già in un grande club. Lo vedo felice, per ora non se ne va dall’Inter. E’ ... Leggi su mediagol

