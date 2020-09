Infortunio Zaniolo | Mariani | «C’è una certa predisposizione agli infortuni»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 11 settembre 2020) Pier Paolo, il professore che operò al ginocchio destro, è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport Pier Paolo, il professore che operò al ginocchio destro, è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport per analizzare il secondodel numero 22 dei giallorossi: «L’infortuno diera impossibile da prevenire. Non è capitato allo stesso ginocchio, ma non è una casualità. C’è una, vi faccio l’esempio di De Rossi che ha giocato fino a 40 anni senza mai rompersi i legamenti. Non ho considerazioni da fare. Il ginocchio da me operato è perfetto, mi aspetto che il collega ...