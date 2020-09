Il Napoli: tamponi negativi per tutta la squadra (Di venerdì 11 settembre 2020) Il Napoli, al termine dell’amichevole vinta col Pescara, ha reso noto attraverso i propri canali social che i tamponi a cui si è sottoposta la squadra ieri hanno dato tutti esito negativo. Come da protocollo, nella giornata di ieri, tutto il gruppo squadra si è sottoposto ai consueti tamponi che hanno dato esito negativo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 11 settembre 2020) Il, al termine dell’amichevole vinta col Pescara, ha reso noto attraverso i propri canali social che ia cui si è sottoposta laieri hanno dato tutti esito negativo. Come da protocollo, nella giornata di ieri, tutto il grupposi è sottoposto ai consuetiche hanno dato esito negativo. L'articolo ilsta.

