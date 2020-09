Il Covid pesa sui ricavi della Juve: giù stadio, tv e merchandising (Di venerdì 11 settembre 2020) ricavi Juventus 2020 – La pandemia di Covid-19 pesa sui ricavi della Juventus, che archivia la stagione 2019/2020 con proventi complessivi per 573,42 milioni di euro, in calo di circa 48 milioni rispetto ai 621,45 milioni di euro del 2018/2019. E’ quanto emerge dalle tabelle allegate al comunicato stampa diramato dal club bianconero al termine … L'articolo Il Covid pesa sui ricavi della Juve: giù stadio, tv e merchandising è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 11 settembre 2020)ntus 2020 – La pandemia di-19suintus, che archivia la stagione 2019/2020 con proventi complessivi per 573,42 milioni di euro, in calo di circa 48 milioni rispetto ai 621,45 milioni di euro del 2018/2019. E’ quanto emerge dalle tabelle allegate al comunicato stampa diramato dal club bianconero al termine … L'articolo Ilsui: giù, tv eè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

