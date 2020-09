Gattuso sull'attacco: "Osimhen un po' sulle gambe, ieri è dovuto tornare in Francia. Su Petagna..." (Di venerdì 11 settembre 2020) Dopo il successo sul Pescara per 4-0 in amichevole l'allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, si è soffermato sull'attacco azzurro ai microfoni di Sky Sport: "Osimhen ieri non si è allenato perché era andato ... Leggi su tuttonapoli (Di venerdì 11 settembre 2020) Dopo il successo sul Pescara per 4-0 in amichevole l'allenatore del Napoli, Gennaro, si; soffermatoazzurro ai microfoni di Sky Sport: "non si; allenato perché era andato ...

tuttonapoli : Gattuso sull'attacco: 'Osimhen era un po' sulle gambe. Petagna ha fatto molto bene' - G1926B : @johnny___fns Credo che Lorenzo magari con alcuni compiti differenti possa fare il Seedorf Dries il Kaka Non vedo… - GhostJR__ : Non bisogna dimenticare come lo stesso Gattuso abbia più volte messo sull'attenti tutti i giocatori. Se non c'è la… - sportli26181512 : Retroscena Tonali: la chiamata a Gattuso per il numero...: Arriva un retroscena sull'acquisto di Sandro Tonali da p… - WolfMercato : @furioso_george Non mi esprimo sull'efficacia tattica. Comunque Gattuso vorrebbe alternare gli assetti a seconda de… -