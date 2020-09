Gabriele Muccino vs Matteo Salvini: "Aggressione? Da me nessuna solidarietà" e lui replica (Di venerdì 11 settembre 2020) Il regista Gabriele Muccino ha criticato Matteo Salvini sui social dopo l'Aggressione a Pontassieve e il leader della Lega non ha esitato a rispondere. Il regista Gabriele Muccino ha criticato Matteo Salvini sui social, e il leader leghista non ha esitato a rispondere. Tutto è partito dall'Aggressione nei confronti di Salvini avvenuta a Pontassieve, che è stata duramente criticata dai più, inclusi gli avversari politici del volto della Lega. Tra questi c'è Nicola Zingaretti, che ha espresso solidarietà nei confronti di Salvini, e lo stesso ha fatto il giornalista Andrea Scanzi. Questo non è andato giù a ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 11 settembre 2020) Il registaha criticatosui social dopo l'a Pontassieve e il leader della Lega non ha esitato a rispondere. Il registaha criticatosui social, e il leader leghista non ha esitato a rispondere. Tutto è partito dall'nei confronti diavvenuta a Pontassieve, che è stata duramente criticata dai più, inclusi gli avversari politici del volto della Lega. Tra questi c'è Nicola Zingaretti, che ha espresso; nei confronti di, e lo stesso ha fatto il giornalista Andrea Scanzi. Questo non è andato giù a ...

