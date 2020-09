Fifa 21, la classifica dei calciatori più forti: ecco chi vince il duello tra Cristiano Ronaldo e Messi (Di venerdì 11 settembre 2020) La stagione sta per prendere il via, tornano i principali campionati in Europa. I tifosi sono pronti, purtroppo dovranno ancora fare i conti con le limitazioni dovute al Coronavirus. Tra Fantacalcio e videogiochi sarà una stagione molto lunga, anche fuori dal rettangolo di gioco. In particolar modo sono tantissimi gli appassionati di Fifa 21 per quello che è il videogioco più famoso al mondo. E’ stato stilata la classifica dei calciatori più forti in assoluto, ovviamente continua il duello tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo, con l’argentino leggermente in vantaggio. Si conferma nelle posizioni altissime l’attaccante del Bayern Monaco Lewandowski. Presente anche il portiere Oblak, ovviamente non ... Leggi su calcioweb.eu

