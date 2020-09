Elisa Isoardi: ”dopo 5 anni sono pronta per la persona giusta” (Di venerdì 11 settembre 2020) L’amore con Matteo Salvini è ormai archiviato («una bella storia che mi ha felicemente accompagnata per 5 anni. Non so se ora mi guarderà ballare in tv») e la conduttrice confessa: «sono nella migliore condizione per accogliere la persona giusta…». Intanto nel cast di “Ballando con le Stelle” è già affiatata con Raimondo Todaro, reduce dalla fine del suo matrimonio: c’è aria di un nuovo flirt… E il lavoro, dopo la chiusura di “La prova del cuoco”? «Perché l’hanno chiusa? Non so, se c’è una spiegazione non la conosco». E poi una frecciatina alla Clerici, che si è ripresa quella fascia oraria: «Cosa c’è nel mio futuro lo deciderà Antonella…» di ... Leggi su aciclico

medicojunghiano : RT @dea_channel: la celestiale visione della dea Elisa Isoardi ???????? - pairsonnalitesF : Elisa Isoardi finisce in ospedale | la dedica a Raimondo Todaro: Molto belli insieme' - zazoomblog : 'Ballando con… - zazoomblog : Ballando con le Stelle Elisa Isoardi in ospedale Cosa le è accaduto - #Ballando #Stelle #Elisa #Isoardi - blogtivvu : Flirt Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: trovata per il lancio di Ballando con le Stelle? L’ipotesi di Dagospia e le… - dea_channel : la celestiale visione della dea Elisa Isoardi ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi Elisa Isoardi, la foto sexy in costume fa il giro del web. Ma i fan notano un dettaglio: «Cos'è quella cosa?» Leggo.it Elisa Isoardi, incidente in sala prova a pochi giorni da Ballando con le stelle – FOTO

Elisa Isoardi è rimasta coinvolta in un piccolo incidente nel corso delle prove di Ballando con le stelle, talent show al quale sta partecipando. Dopo la delusione con La Prova del Cuoco, per la Isoar ...

Ballando con le Stelle: strappo per Elisa Isoardi, Rosalinda Celentano in coppia con Tinna Hoffman

Ancora problemi per Ballando con le Stelle di Milly Carlucci: dopo Samuel Peron risultato positivo al Covid-19, anche la partecipazione di Elisa Isoardi sarebbe a rischio. Cosa è successo? Ballando co ...

Elisa Isoardi è rimasta coinvolta in un piccolo incidente nel corso delle prove di Ballando con le stelle, talent show al quale sta partecipando. Dopo la delusione con La Prova del Cuoco, per la Isoar ...Ancora problemi per Ballando con le Stelle di Milly Carlucci: dopo Samuel Peron risultato positivo al Covid-19, anche la partecipazione di Elisa Isoardi sarebbe a rischio. Cosa è successo? Ballando co ...