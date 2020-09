“Deve stare in quarantena”, ma l’avviso arriva 14 giorni dopo rientro dalla Sardegna (Di venerdì 11 settembre 2020) “Deve stare in quarantena”, ma l’avviso arriva 14 giorni dopo rientro dalla Sardegna. È accaduto a una donna di ritorno dalle vacanze Una donna è rientrata il 26 agosto scorso dalla Sardegna, dove aveva trascorso le vacanze. La donna aveva preso un aereo Alitalia e il Gruppo di tracciamento dei contatti del ministero della Salute … L'articolo “Deve stare in quarantena”, ma l’avviso arriva 14 giorni dopo rientro dalla Sardegna proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 11 settembre 2020) “Devein quarantena”, ma l’avviso14. È accaduto a una donna di ritorno dalle vacanze Una donna è rientrata il 26 agosto scorso, dove aveva trascorso le vacanze. La donna aveva preso un aereo Alitalia e il Gruppo di tracciamento dei contatti del ministero della Salute … L'articolo “Devein quarantena”, ma l’avviso14proviene da www.meteoweek.com.

