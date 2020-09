Cortesie per gli ospiti: Pamela e Fabio vs Andrea e Debora (Di venerdì 11 settembre 2020) Giovedì 10 settembre 2020 è andata in onda la ventinovesima puntata della dodicesima stagione di Cortesie per gli ospiti, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming. Pamela e Fabio vs Andrea e Debora La puntata vede protagoniste le due coppie formate da Pamela e Fabio contro Andrea e Debora. Una sfida che vede di fronte due amici ed ex-colleghi contro due fidanzati. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vinto Pamela e Fabio con il punteggio di 20-18. Cortesie per gli ospiti – Streaming first appeared on ... Leggi su ascoltitv

negadivah : RT @anikeatable: Il premio 'furbizia' va a quelli che dopo 13 edizioni di 'Cortesie per gli Ospiti': - usano 'piacere' anziché 'molto liet… - negadivah : RT @believeinmusic_: Scusate off topic ma sembra Diego Thomas di Cortesie per gli ospiti - MaryAmaTiniIt : RT @anikeatable: Il premio 'furbizia' va a quelli che dopo 13 edizioni di 'Cortesie per gli Ospiti': - usano 'piacere' anziché 'molto liet… - giorgibelvedere : RT @anikeatable: Il premio 'furbizia' va a quelli che dopo 13 edizioni di 'Cortesie per gli Ospiti': - usano 'piacere' anziché 'molto liet… - ineedacloset : RT @anikeatable: Il premio 'furbizia' va a quelli che dopo 13 edizioni di 'Cortesie per gli Ospiti': - usano 'piacere' anziché 'molto liet… -

Ultime Notizie dalla rete : Cortesie per Cortesie per gli ospiti, su Real Time dal 31 agosto tornano Csaba, Roberto e Diego Dituttounpop Non solo una “visita di cortesia”, Eli Roth è pronto ad investire nel vino

Un giro a Montalcino, tra gastronomia e non solo: il regista statunitense Eli Roth è un’altra delle tante star che, negli anni, è stato attratto ed è rimasto affascinato dalle colline toscane in cui p ...

Ho visto Venezia come non l’avevo vista mai (e forse la vorrei così per sempre)

L’ho capito lunedì, cioè all’inizio della seconda settimana di Mostra, quando di solito arrivano i messaggi degli amici: ma sei ancora lì? Non torni più? E anche qualcosetta sui film: questo l’hai vis ...

Un giro a Montalcino, tra gastronomia e non solo: il regista statunitense Eli Roth è un’altra delle tante star che, negli anni, è stato attratto ed è rimasto affascinato dalle colline toscane in cui p ...L’ho capito lunedì, cioè all’inizio della seconda settimana di Mostra, quando di solito arrivano i messaggi degli amici: ma sei ancora lì? Non torni più? E anche qualcosetta sui film: questo l’hai vis ...