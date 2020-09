Coronavirus: in Gran Bretagna l’indice Rt supera quota 1 (Di venerdì 11 settembre 2020) Torna oltre la soglia di rischio, seppur di poco, la stima delle autorità sanitarie britanniche dell’indice Rt d’infezione da Coronavirus nel Regno Unito. Lo riferiscono fonti di governo citate dalla Bbc, evocando ora un livello compreso fra 1 e 1,2. Si tratta di una soglia che resta largamente al di sotto di quella toccata in primavera nella fase di maggior diffusione della pandemia; ma comunque superiore al tasso di allerta, che scatta con l’indice Rt da 1 in su. Il dato conferma un trend che ha già indotto il governo di Boris Johnson ad annunciare da lunedì il ripristino di restrizioni severa su assembramenti e contatti sociali per cercare di scongiurare la prospettiva di un lockdown nazionale bis in autunno.L'articolo Coronavirus: in Gran Bretagna l’indice Rt ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 11 settembre 2020) Torna oltre la soglia di rischio, seppur di poco, la stima delle autorità sanitarie britanniche dell’indice Rt d’infezione danel Regno Unito. Lo riferiscono fonti di governo citate dalla Bbc, evocando ora un livello compreso fra 1 e 1,2. Si tratta di una soglia che resta largamente al di sotto di quella toccata in primavera nella fase di maggior diffusione della pandemia; ma comunque superiore al tasso di allerta, che scatta con l’indice Rt da 1 in su. Il dato conferma un trend che ha già indotto il governo di Boris Johnson ad annunciare da lunedì il ripristino di restrizioni severa su assembramenti e contatti sociali per cercare di scongiurare la prospettiva di un lockdown nazionale bis in autunno.L'articolo: inl’indice Rt ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus: Gran Bretagna sfiora i 3mila contagi in un giorno, 14 i morti #covid - rosadineve : Il primo Paese ad indirlo Chiuderanno scuole e gran parte delle attività sociali. Un bel problema - 1Ultimo3 : RT @rep_bari: Coronavirus, in Puglia 82 nuovi contagi: in gran parte sono contatti stretti di altri positivi [di GIANVITO RUTIGLIANO] [aggi… - rep_bari : Coronavirus, in Puglia 82 nuovi contagi: in gran parte sono contatti stretti di altri positivi [di GIANVITO RUTIGLI… - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus: Gran Bretagna sfiora i 3mila contagi in un giorno, 14 i morti #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Gran Coronavirus, ultime notizie. Eurogruppo: Lagarde, economia non tornerà a situazione pre-Covid prima di fine 2022. Israele, secondo lockdown totale Il Sole 24 ORE Corpi e anime

Bene ha fatto il vescovo Camisasca a ricordare che il cristianesimo ha bisogno di una dimensione “fisica” e comunitaria, non bastano le Messe in tv Caro direttore, leggo su Libero che il vescovo di Re ...

Covid19, il numero dei positivi attuali raggiunge quasi le 600 unità. Ecco i dati aggiornati dell’Asl

CASERTA – Ancora un aumento dei contagi da coronavirus in provincia di Caserta ... decimo caso a Pignataro Maggiore. Si tratterebbe di un militare che presta servizio a Roma Elezioni regionali 2020, a ...

Bene ha fatto il vescovo Camisasca a ricordare che il cristianesimo ha bisogno di una dimensione “fisica” e comunitaria, non bastano le Messe in tv Caro direttore, leggo su Libero che il vescovo di Re ...CASERTA – Ancora un aumento dei contagi da coronavirus in provincia di Caserta ... decimo caso a Pignataro Maggiore. Si tratterebbe di un militare che presta servizio a Roma Elezioni regionali 2020, a ...