Consob | Savona positivo e asintomatico | ' Sono in quarantena Lavoro da remoto' Sedi chiuse fino al 18

fattoquotidiano : Il presidente della Consob Paolo Savona è risultato positivo al Covid - SkyTG24 : Il presidente della Consob Paolo Savona positivo al Covid - Corriere : Consob chiusa per Covid, positivo il presidente Paolo Savona - LuisaIannelli : RT @dottorbarbieri: ++ Il Presidente CONSOB Paolo Savona è risultato positivo al COVID-19 ++ - lightmoon972 : RT @Corriere: Consob chiusa per Covid, positivo il presidente Paolo Savona -

Ultime Notizie dalla rete : Consob Savona

Come riferito da AdnKronos, che lo ha raggiunto telefonicamente per poter ottenere maggiori informazioni circa il suo stato di salute, Paolo Savona è risultato positivo agli esami medici condotti per ...Also Paolo Savona, former minister of the Conte I government and current president of Consob, positive for Covid-19. From what has been learned, the 84-year-old economist from Cagliari would be ...