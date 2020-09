Caos scuola, anche Zingaretti ora se ne accorge: "Calendario non felice" (Di venerdì 11 settembre 2020) Aprire le scuole una settimana prima delle elezioni regionali e del referendum sul taglio dei parlamentari era subito apparsa una decisione poco lungimirante. Il governo Conte, sostenuto da M5s e Pd, però ha sempre tirato dritto. "Non ci saranno problemi", è stato il mantra ripetuto per tutta l'estate. Ora che la data del 14 settembre si avvicina però anche nella maggioranza si stanno accorgendo che il rientro in classe sarà molto difficile a causa di molti fronti aperti: i banchi che mancano, il Caos sugli insegnati che mancano, le regole da osservare. Adesso anche il segretario del Pd Nicola Zingaretti se n'è accorto: "Sulla riapertura delle scuole si è costruito un Calendario non felice, perché riaprire il 14 e ... Leggi su iltempo

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi con @Capezzone e @galietti82. Caos scuola, aggressione contro Salvini, centrosinist… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Caos scuola. Assalto giudiziario (e… - matteosalvinimi : ?? Roma, protesta dei parlamentari della Lega contro il vergognoso caos del governo sulla scuola. Mancano aule, man… - GianniVezzani1 : RT @tempoweb: Ora anche #Zingaretti si accorge che il rientro a #scuola è un disastro: 'Calendario non felice' #PD #banchiarotelle #Azzolin… - tempoweb : Ora anche #Zingaretti si accorge che il rientro a #scuola è un disastro: 'Calendario non felice' #PD… -