Campidoglio | dal 15 settembre l’arte contemporanea è a Villa Borghese con Back to Nature

(Di venerdì 11 settembre 2020) In mostra nel parco, a ingresso gratuito, le installazioni di artisti di fama internazionale come Andreco, Mario Merz, Mimmo Paladino, Benedetto Pietromarchi, Davide Rivalta, Grazia Toderi, Edoardo Tresoldi e Nico Vascellari Dal 15al 13 dicembre 2020 il parco di, uno dei parchi storici più famosi e amati di Roma, ospiteràto. Arte, a cura di Costantino D’Orazio. Un progetto espositivo inedito che riflette sul futuro e sulla necessità di costruire un nuovo rapporto con la natura, in questo complicato periodo di cambiamenti climatici e di pandemia. In mostra, ad ingresso gratuito, una serie di installazioni pensate per essere esposte ...