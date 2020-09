Boom di contagi in Israele, scatta il secondo lockdown: è il primo Paese al mondo (Di venerdì 11 settembre 2020) Israele, nuovo lockdown nazionale dopo il Boom di contagi Il comitato ministeriale per il Coronavirus ha esortato il premier Benjamin Netanyahu ad imporre un nuovo lockdown in Israele dopo che negli ultimi giorni è stato registrato un nuovo record: 3.904 casi in 24 ore, che hanno portato il numero di pazienti attualmente attivi a 31.769. I decessi sono stati finora 1.054. La decisione, presa nel corso della notte tra giovedì 10 e venerdì 11 settembre, sarà convalidata dal governo domenica 13 settembre: Israele diventerà così il primo Paese al mondo a imporre la seconda chiusura totale per fermare la diffusione del Covid-19, anche se a maggio la crisi sembrava sotto controllo. Il ... Leggi su tpi (Di venerdì 11 settembre 2020), nuovonazionale dopo ildiIl comitato ministeriale per il Coronavirus ha esortato il premier Benjamin Netanyahu ad imporre un nuovoindopo che negli ultimi giorni è stato registrato un nuovo record: 3.904 casi in 24 ore, che hanno portato il numero di pazienti attualmente attivi a 31.769. I decessi sono stati finora 1.054. La decisione, presa nel corso della notte tra giovedì 10 e venerdì 11 settembre, sarà convalidata dal governo domenica 13 settembre:diventerà così ilala imporre la seconda chiusura totale per fermare la diffusione del Covid-19, anche se a maggio la crisi sembrava sotto controllo. Il ...

