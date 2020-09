Autostrade | Nanni | casello Ponte di Nona | bisogna fare chiarezza

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 settembre 2020) Roma – “Oggi mi e’ stata consegnata dal dipartimento Patrimonio la documentazione che avevo richiesto sui caselli insistenti nel tratto urbano della A24. Negli atti che mi sono stati dati si dice che l’area sulla quale e’ stato realizzato ildidie’ stata ceduta gratuitamente dal Comune di Roma nel 2018, ma l’infrastruttura che esiste gia’ dal 2010.” “Come si suol dire, la domanda sorge spontanea. Come e’ stato possibile realizzare la costruzione di unautostradale dove a partire dal 2014 e’ in vigore un pedaggio se la disponibilita’ di quell’area la si ha nel 2018? Ora verificheremo con attenzione la documentazione che mi e’ stata fornita e procedero’ di conseguenza per chiarire fino in fondo ...