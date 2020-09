sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliPescara ?? - PescaraCalcio : M A T C H D A Y ?? #NapoliPescara ?? Venerdì 11 settembre 2020 ?Ore 18:00 ?? Stadio 'San Paolo' Napoli ?? In pay-per… - AurelistaL : I gol dell amichevole #Napoli pescara #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre - NCN_it : #NAPOLI-#PESCARA, IL COMMENTO DEL CLUB: «TERZA AMICHEVOLE SENZA SUBIRE RETI. #PETAGNA FIRMA DUE ASSIST E UN GOL»… - SSCNapoliFeed : Amichevole Napoli-Pescara 4-0: Petagna assist e gol -

Ultime Notizie dalla rete : Amichevole Napoli

Il test, di routine, effettuato dopo la notizia della positività del presidente De Laurentiis. Sono tutti negativi i tamponi a cui sono stati sottoposti ieri i giocatori del Napoli. Lo si apprende da ...Come da pronostico il Napoli batte il Pescara con un pesante 4-0 in amichevole. In un San Paolo vuoto, dovuto alle normative per evitare assembramenti per il COVID-19, i biancazzurri giocano bene ma n ...