Xbox Series X: ecco la confezione che arriverà nei negozi! E non è niente male (Di giovedì 10 settembre 2020) Non che ci fosse bisogno di questa nuova notizia per sottolinearlo ma questi sono indubbiamente i giorni di Microsoft e delle sue console next-gen. Gli annunci saranno anche arrivati solo grazie a un leak ma per quanto improvvisati i reveal hanno sicuramente avuto degli effetti positivi.Dal punto di vista hardware si può affermare piuttosto oggettivamente come Spencer e soci abbiano fatto centro proponendo due console interessanti e a prezzi davvero invidiabili. Xbox Series X la conosciamo in dettaglio da ormai diverso tempo. Xbox Series S si è svelata maggiormente nella giornata di ieri e sicuramente sarà un'osservata speciale delle prossime settimane ma oggi non siamo qui per analizzare la strategia di Microsoft né per valutare l'effettiva bontà della console "minore" della ... Leggi su eurogamer

