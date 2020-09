Vettel, ufficiale la nuova scuderia e spunta Mick Schumacher (Di giovedì 10 settembre 2020) Vettel ha trovato una nuova destinazione per la prossima stagione, ma si prospetta una rivoluzione che coinvolge anche il figlio di Scumi Non era per niente difficile prevedere che Sebastian Vettel, dopo cinque anni, nella prossima stagione di F1 non avrebbe guidato la Ferrari. I risultati non sono mai stati esaltanti ma certamente le colpe non sono imputabili tutte al pilota tedesco. La SF1000 non ha mai convinto molto, mostrandosi in quasi tutti i Gran Premi un’auto poco competitiva. I rumors da tempo volevano Vettel vicino alla scuderia Racing Point e ora c’è l’ufficialità: l’anno prossimo l’ex campione del mondo guiderà la Aston Martin, il nuovo nome della casa automobilistica, in quella che sarà la sua 15esima stagione in ... Leggi su bloglive

