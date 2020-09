The Vigil - Non ti lascerà andare: da oggi al cinema l'inquietante horror di fine estate (Di giovedì 10 settembre 2020) Arriva oggi al cinema The Vigil - Non ti lascerà andare, il film di Keith Thomas che racconta di un ragazzo bloccato in una casa insieme ad un'entità demoniaca. Se siete amanti dell'horror non potrete rinunciare alla visione di The Vigil - Non ti lascerà andare, film che arriva nelle sale italiane oggi, giovedì 10 settembre, attraverso BIM Distribuzione e che offrirà a tutti gli appassionati del genere un ottimo pretesto per tornare al cinema dopo mesi di digiuno forzato. Al centro del film troviamo Yakov Ronen (Dave Davis), un ragazzo che viene ingaggiato per vegliare sul corpo di un defunto appartenente alla comunità ortodossa ebraica della quale lui stesso ... Leggi su movieplayer

Nami_444_ : RT @NintendoHall: Vigil: The Longest Night, il titolo in arrivo il 14 ottobre sull'eShop di Nintendo Switch - Nami_444_ : RT @NintendoHall: Vigil: The Longest Night, il titolo in arrivo il 14 ottobre sull'eShop di Nintendo Switch - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Vigil - Non ti lascerĂ andare, recensione: la lunga notte funebre - Noovyis : (The Vigil - Non ti lascerĂ andare, recensione: la lunga notte funebre) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : The Vigil The Vigil L'Eco di Bergamo Recensione di The Vigil - Non ti lascerĂ andare, film horror americano che applica le convenzioni di genere alla mitologia ebraica.

Affrontare la recensione di The Vigil - Non ti lascerĂ andare, film horror di matrice statunitense che ha cominciato a circolare nelle sale nell'estate del 2020, dopo aver debuttato al Festival di Tor ...

The Vigil

Un giovane a corto di denaro accetta senza troppo entusiasmo di vegliare sul corpo di un defunto in cambio di una piccola somma. Si ritrova presto esposto a una terrificante ossessione all?interno dei ...

Affrontare la recensione di The Vigil - Non ti lascerĂ andare, film horror di matrice statunitense che ha cominciato a circolare nelle sale nell'estate del 2020, dopo aver debuttato al Festival di Tor ...Un giovane a corto di denaro accetta senza troppo entusiasmo di vegliare sul corpo di un defunto in cambio di una piccola somma. Si ritrova presto esposto a una terrificante ossessione all?interno dei ...