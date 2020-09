Se tagli i parlamentari, tagli i diritti (Di giovedì 10 settembre 2020) Non è risparmio, quando a diminuire sono i diritti. È quello che accadrà con la riforma costituzionale sul taglio dei parlamentari. Un taglio lineare, che non tiene conto della rappresentanza sui territori.E che allontana ancora di più gli eletti dai cittadini. Creando un vero e proprio squilibrio nel rapporto tra gli elettori e i deputati e senatori. Lo dimostra il fatto che, con questa riforma, il Parlamento italiano diventa quello con il maggiore divario tra eletti e cittadini.Viene presentata come una riforma epocale, ma di epocale ha solamente la penalizzazione per gli italiani all’estero, che vedranno diminuire in maniera molto maggiore di quanto non avvenga in Italia il numero di parlamentari che li rappresentano. I deputati ... Leggi su huffingtonpost

tranellio : @alecentioni13 Infatti lo eliminerei per chi vive da più di 10 anni all'estero. Questo a parte è una mega minkiata… - HuffPostItalia : Se tagli i parlamentari, tagli i diritti - giusepp41422046 : @nzingaretti Ma cosa vuoi aprire? Già l’eventuale taglio dei parlamentari è una pagliacciata ultima misura spot per… - Rossana86448038 : “Tagli i parlamentari e poi paghi task force di tecnici non votati da nessuno? Che senso ha?” ? Malvezzi… - PolicyMaker_mag : I Graffi di #Damato su @robertosaviano che rovescia la vernice nera dei No ai tagli dei seggi parlamentari… -