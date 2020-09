Scampia, spacciatore colto in flagrante nel Lotto G: scatta l’arresto (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri mattina gli agenti del Commissariato Scampia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato nei pressi del Lotto G in viale della Resistenza, un giovane che, dopo aver prelevato qualcosa da un calzino occultato dietro un muretto, l’ha consegnata ad alcune persone in cambio di denaro. I poliziotti l’hanno bloccato trovandolo in possesso della somma di 165 euro e hanno scoperto, dietro l’intercapedine di un muro, un calzino con 31 cilindretti contenenti eroina per un peso complessivo di circa 19 grammi, 32 involucri della stessa sostanza per un peso complessivo di circa 14 grammi e 2 bustine con 3 grammi di marijuana. Un 20enne napoletano è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini spaccio di sostanze ... Leggi su anteprima24

