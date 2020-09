Repubblica: De Laurentiis in Lega già con sintomi. Parlava di indigestione da ostriche (Di giovedì 10 settembre 2020) L’edizione online di Repubblica ieri sera aveva dato la notizia di un presidente di Serie A positivo al Covid, senza specificarne il nome. Ora che è arrivata l’ufficialità che si tratta del patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, il quotidiano torna sull’argomento. Ieri De Laurentiis ha partecipato all’Assemblea di Lega. Repubblica scrive: “De Laurentiis – che non avrebbe indossato la mascherina in diversi momenti della giornata – aveva da giorni sintomi ed era in attesa dei risultati del tampone arrivati in serata. Avrebbe giustificato il suo malessere con un’indigestione da ostriche. Nonostante questo si è presentato alla riunione di Milano“. Ieri sera alle ... Leggi su ilnapolista

