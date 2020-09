Renzi sul Quirinale: 'Il prossimo presidente dovrà essere europeista e non sovranista' (Di giovedì 10 settembre 2020) Lui ragiona ipotizzando un nuovo inquilino del Quirinale scelto da questa legislatura: segno che alla fine non sarà lui, anche visto la difficoltà di Italia Viva a crescere, almeno stando ai sondaggi, ... Leggi su globalist

Giorgiolaporta : Stavolta il #referendum sul #TagliodeiParlamentari si vince in rete, sui social e su whatsapp. E in rete il No è in… - davidallegranti : Hanno passato anni a dire che Renzi usava il Pd come un taxi e poi arriva Zingaretti, che convoca la direzione nazi… - SilviaTeresa14 : RT @lilly0971: Renzi che fa battute su Salvini in costume da bagno fa già ridere così! Non mi pare sia nella posizione di fare ironia sul f… - 752Zayra : RT @lilly0971: Renzi che fa battute su Salvini in costume da bagno fa già ridere così! Non mi pare sia nella posizione di fare ironia sul f… - globalistIT : Renzi sul Quirinale: 'Il prossimo presidente dovrà essere europeista e non sovranista' -