Rebecca Quinn, il coming out sui social: “Sono transgender” (Di giovedì 10 settembre 2020) Rebecca Quinn esce allo scoperto e tra tante difficoltà parla apertamente della sua vita. La calciatrice classe ‘95, di proprietà dell’OL Reing, ma attualmente in prestito alle svedesi del Vittsjo GIK, ha rivelato al mondo intero di essere transgender.Rebecca Quinn: coming out socialcaption id="attachment 1019475" align="alignnone" width="428" Rebecca Quinn (Instagram9/captionLa giocatrice della Nazionale canadese, bronzo olimpicio nel 2016, ha voluto confessarsi su Instagram: "Il coming out è difficile, in questi anni ho vissuto apertamente da transessuale con le persone che amo di più e mi sono sempre chiesta quando sarei riuscita a dirlo pubblicamente", ha scritto Rebecca ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Rebecca Quinn, il coming out sui social: 'Sono transgender' - - TMWItalia : Nella nazionale di calcio femminile canadese c'è un giocatore e attivista #trans. - sowmyasofia : Rebecca Quinn fa coming out e si definisce transgender - sportface2016 : #Calciofemminile L'attaccante canadese Rebecca #Quinn rivela sui social di essere transessuale - BeaBeatrice99 : RT @LFootball_: ? Rebecca Quinn, calciatrice dell'@OLReign ma in prestito al Vittsjo GIK, ha dichiarato pubblicamente di essere trans e ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Rebecca Quinn Rebecca Quinn fa coming out su instagram: «Sono transgender» Corriere della Sera Rebecca Quinn fa coming out e si definisce transgender

Rebecca Quinn è una calciatrice canadese venticinquenne che gioca a calcio da quando aveva 6 anni e viveva a nord di Toronto. Gioca nella nazionale del suo Paese e nel club dll’OL Reign che per il mom ...

Rebecca Quinn annuncia il suo orientamento sessuale su Instagram

Rebecca Quinn, calciatrice della Nazionale canadese, su Instagram ha fatto coming out. La ragazza ha annunciato il suo orientamento sessuale Rebecca Quinn ha fatto il gol più difficile della sua vita ...

Rebecca Quinn è una calciatrice canadese venticinquenne che gioca a calcio da quando aveva 6 anni e viveva a nord di Toronto. Gioca nella nazionale del suo Paese e nel club dll’OL Reign che per il mom ...Rebecca Quinn, calciatrice della Nazionale canadese, su Instagram ha fatto coming out. La ragazza ha annunciato il suo orientamento sessuale Rebecca Quinn ha fatto il gol più difficile della sua vita ...