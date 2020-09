Quebec, i cittadini positivi al tampone “non collaborativi” verranno isolati con la forza in strutture segrete (Di giovedì 10 settembre 2020) Controlli da parte di funzionari sanitari casa per casa per verificare che i positivi rispettino la quarantena Le autorità di Quebec City, in Canada, hanno annunciato che isoleranno i cittadini “non cooperativi” in una struttura per il coronavirus, la cui posizione rimane segreta. Durante una conferenza stampa, il dott.Jacques Girard, a capo dell’autorità sanitaria pubblica di Quebec City, ha richiamato l’attenzione su un caso in cui agli avventori di un bar è stato ordinato di attendere fino al ritorno dei test COVID-19, ma hanno ignorato il comando e hanno lasciato i locali prima che i risultati tornassero positivi. Ciò li ha portati a essere ritenuti “non collaborativi” e internati con la forza in una struttura ... Leggi su databaseitalia

