Pradè: “Non abbiamo avuto contatti con il Napoli per Milik” (Di giovedì 10 settembre 2020) Il direttore sportivo della Fiorentina ha parlato in conferenza stampa degli obiettivi di mercato del club ed ha smentito un interesse per l’attaccante polacco del Napoli, Arkadiusz Milik. Riferendosi a Milik e a Piatek, Pradè ha detto: “Sono due giocatori fortissimi. Uno è al Napoli e uno all’Hertha e non abbiamo avuto contatti con loro”. Il diesse allontana dunque in maniera netta le voci che avevano accostato Milik al club viola. L'articolo Pradè: “Non abbiamo avuto contatti con il Napoli per Milik” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

