Piquadro, approvato il bilancio. Nessun dividendo agli azionisti (Di giovedì 10 settembre 2020) (Teleborsa) – approvato dall’assemblea degli azionisti di Piquadro il bilancio d’esercizio della società al 31 marzo 2020. In seguito alla delicata situazione economica, non solo di Piquadro ma a livello internazionale come effetto della grave emergenza sanitaria legata al Covid-19 ancora in corso, e tenuto conto del fatto che ad oggi non è possibile prevedere in quali tempi sarà possibile il ritorno alla normalità, la società ha deciso, in via cautelativa e prudenziale, di non distribuire alcun dividendo a favore dei soci per l’esercizio in corso. L’assemblea ha deciso, inoltre, di “autorizzare l’acquisto di azioni ordinarie della società, in una o più tranches, sino al numero massimo consentito ... Leggi su quifinanza

Piquadro, approvato il bilancio. Nessun dividendo agli azionisti

