Perry Mason su Sky Atlantic dall’11 settembre, al via il “noir di lusso” sugli esordi di un personaggio memorabile (Di giovedì 10 settembre 2020) È uno fra i personaggi letterari più memorabili di sempre, nonché l’avvocato più popolare nella storia della tv, ma ciò su cui si concentra il nuovo remake HBO è piuttosto la sua origin story. Parliamo di Perry Mason, su Sky Atlantic da venerdì 11 settembre alle 21:15, il cui omonimo protagonista è un veterano della prima guerra mondiale con disturbo da stress post-traumatico, un alcolista con un matrimonio distrutto alle spalle e profonde difficoltà relazionali. Gli otto episodi della serie, già rinnovata per una seconda stagione e prodotta fra gli altri da Robert Downey Jr. e Susan Downey, rielaborano dunque la leggendaria figura dell’avvocato dei romanzi di Erle Stanley Gardner, offrendone un ritratto più oscuro che mai. La ... Leggi su optimagazine

