"Per la sanità investimenti senza precedenti"

AGI - "Faremo investimenti senza precedenti nella sanità, che potrebbe significare la rinascita di questo settore, tanto vitale quanto bistrattato in passato". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in una intervista al Foglio quotidiano. "Vogliamo strutture più sicure, moderne, adeguate dal punto di vista antisismico, ripensate in un concetto green e digitale" ha detto il premier. "Il progetto si inserisce in un piano complessivo da 75 miliardi di euro, oltre la metà dei quali verranno dedicati al sud".

Ultime Notizie dalla rete : Per sanità "Per la sanità investimenti senza precedenti" AGI - Agenzia Giornalistica Italia Regionali Campania 2020, Ciarambino: «Tangenziale senza ticket, subito 50mila assunzioni»

Ha un programma articolato per le sfide che attendono la Campania, ma Valeria Ciarambino punta molto sulla sponda del Governo nazionale. Per rivedere i criteri della spesa storica, investire di più su ...

Toscana a sinistra per una sanità pubblica: “Abbiamo appeso striscioni nei 4 ospedali dismessi”

Mediche e medici, infermiere e infermieri, operatrici sanitarie e operatori sanitari, sono eroine già dimenticate ed eroi già dimenticati a pochi mesi dalla fine dell’emergenza Covid-19. Benché colpit ...

