Paura a Beirut, incendio al porto: «Non ci sono rischi di esplosioni» (Di giovedì 10 settembre 2020) Beirut rivive, a poco più di un mese dalle esplosioni del 4 agosto, il terrore. Stessa zona, stessa dinamica: una colonna di fumo si è levata nel cielo, come testimoniano i vari video sui social, e si sono poi aggiunte le fiamme. Si tratta di un incendio porto Beirut partito nella stessa zona della terribile tragedia che ha portato alla morte di 190 persone e per la quale ancora si è alla ricerca di sopravvissuti tra le macerie. Le fiamme sono partite da un magazzino per lo stoccaggio di pneumatici e olio per motori. LEGGI ANCHE >>> A un mese dall’esplosione a Beirut il cane Flash dà ancora speranza tra le macerie Il direttore del porto: «Non ci sono ... Leggi su giornalettismo

