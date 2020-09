Omicidio Willy, Marco Bianchi respinge le accuse: “Stavo facendo sesso al cimitero con mio fratello, un amico e tre ragazze” (Di giovedì 10 settembre 2020) Omicidio Willy, Marco Bianchi respinge accuse: “Facevo sesso al cimitero” Emergono nuovi dettagli dell’interrogatorio di garanzia di ieri nei confronti dei quattro ragazzi di Artena arrestati con l’accusa di Omicidio preterintenzionale per l’uccisione di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo italo-capoverdiano di 21 anni morto dopo un pestaggio nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre a Colleferro. Al gip di Velletri Giuseppe Boccarrato i quattro (Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia) hanno detto di non aver preso parte alla rissa, anzi di essere intervenuti su sollecito di alcuni amici per fare da pacieri. Ma ... Leggi su tpi

