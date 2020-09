MotoGP, GP San Marino Misano 2020 in diretta in chiaro su TV8: date e orari di qualifiche e gara (Di giovedì 10 settembre 2020) Il programma delle dirette tv in chiaro del Gran Premio di San Marino, valevole per la sesta tappa del Mondiale 2020 di MotoGP. Il canale del digitale terrestre trasmetterà in diretta le qualifiche e le gare di MotoGP, Moto2 e Moto3, con uno studio di approfondimento per ogni sessione. Si comincia sabato 12 settembre alle 12:35 con le qualifiche di Moto3, finoi alle ore 14 di domenica 13con la gara di MotoGP. IL PROGRAMMA DELLE DIRETTE IN chiaro Sabato 12 settembre 12:35 – qualifiche Moto3 13:30 – Prove libere 4 MotoGP 14.10 – qualifiche MotoGP 16:45 – qualifiche Moto2 Domenica 13 ... Leggi su sportface

