Matteo Marusi, trasportato in gravi condizioni all’ospedale, è morto poco dopo (Di giovedì 10 settembre 2020) L’ennesimo incidente di un 2020 tragico per le autostrade italiane. Il giovane Matteo Marusi muore alla guida della sua auto. Incidente mortale nella notte a Parma: uno scontro tra due automobili ha portato al ferimento di due ragazzi e purtroppo anche alla morte di un 22enne di nome Matteo Marusi. Lo scontro è avvenuto – … L'articolo Matteo Marusi, trasportato in gravi condizioni all’ospedale, è morto poco dopo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Marusi Noceto in lacrime per la morte di Matteo: tanti messaggi sui social Gazzetta di Parma Noceto, schianto nella notte. Muore il 22enne Matteo Marusi

Un giovane di 22 anni di Noceto ha perso la vita la scorsa notte in un incidente stradale in località la Rampa. Matteo Marusi, questo il nome del giovane scomparso, era alla guida di una Audi A3 quand ...

Matteo, il ragazzo che amava guidare il trattore

L’ultima istantanea è di venerdì pomeriggio: papà Andrea porta a casa un nuovo trattore e lo mostra al figlio, che entusiasta si complimenta con il padre per l’acquisto azzeccato. «Quel trattore gli p ...

Un giovane di 22 anni di Noceto ha perso la vita la scorsa notte in un incidente stradale in località la Rampa. Matteo Marusi, questo il nome del giovane scomparso, era alla guida di una Audi A3 quand ...L’ultima istantanea è di venerdì pomeriggio: papà Andrea porta a casa un nuovo trattore e lo mostra al figlio, che entusiasta si complimenta con il padre per l’acquisto azzeccato. «Quel trattore gli p ...