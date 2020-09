“Ma non ti vergogni? Chiedi scusa!” ex Uomini e Donne contro Selvaggia Lucarelli, ecco perché (Di giovedì 10 settembre 2020) La morte di Willy Monteiro Duarte ha sconvolto l’Italia intera. Anche Selvaggia Lucarelli si è espressa sul caso, scatenando l’ira di Jack Vanore, ex protagonista e opinionista di Uomini e Donne. La giornalista de Il Fatto, ha preso in esempio una foto dei fratelli che hanno picchiato fino alla morte il giovane, “paragonandoli” ad i... L'articolo “Ma non ti vergogni? Chiedi scusa!” ex Uomini e Donne contro Selvaggia Lucarelli, ecco perché proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

