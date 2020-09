Liliana Segre compie 90 anni, dai campi di concentramento a senatrice a vita. Mattarella: “Preziosa testimone contro odio e violenza” (Di giovedì 10 settembre 2020) Quarantacinque anni di silenzio, prima di diventare una “preziosa testimonianza contro odio e violenza”, come oggi sottolinea Sergio Mattarella, che l’ha voluta senatrice a vita nel gennaio 2018. Liliana Segre compie 90 anni, gli ultimi trenta dei quali trascorsi a raccontare, spiegare, provare a sensibilizzare giovani e meno giovani sul dramma della Shoah, vissuto in prima persona, da bambina, quando venne caricata su un treno in partenza dal binario 21 della stazione Centrale di Milano direzione Auschwitz. Era il 30 gennaio 1944, iniziava la “seconda vita” di una bambina di 13 anni che nel campo di sterminio ha perso il padre Alberto, mai più ... Leggi su ilfattoquotidiano

mengonimarco : “Che la farfalla gialla voli sempre sopra i fili spinati” Auguri Senatrice Liliana Segre! - sscnapoli : Auguri a Liliana Segre che aiuta a non dimenticare! - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha telefonato alla senatrice a vita Liliana #Segre formulandole auguri affettuosi per il… - Antonel81394654 : Negli occhi profondi, saggi, rassicuranti e persino ironici di Liliana Segre, che oggi compie 90 anni, si riflette… - agramoflove : RT @mengonimarco: “Che la farfalla gialla voli sempre sopra i fili spinati” Auguri Senatrice Liliana Segre! -