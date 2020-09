Indossa l’abito da sera e fugge. Elena, 17 anni: fuggita di nascosto da casa da più di un mese (Di giovedì 10 settembre 2020) Elena ha 17 anni ed è scomparsa da Grosseto da più di un mese. Chi l’ha Visto?, nella prima puntata della stagione, dirama le sue foto nella speranza che qualcuno la riconosca. Di lei non si sa niente da settimane e l’ultimo ad averla vista è il fratellino di 14 anni. Quella sera i genitori si sono accorti che non era nella sua camera perché hanno sentito il telefono del papà squillare. “Quando è andato a prendere il cellulare, ha visto che lei non c’era”, ha spiegato la mamma. È il 7 agosto ed è l’ora di cena, la ragazza Indossa un abito da sera, ruba la borsetta della mamma, prende fogli strappati dall’agendina con i numeri di telefono e si allontana. A ... Leggi su caffeinamagazine

