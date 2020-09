Formula 1, ufficiale: Vettel correrà per l'Aston Martin nel 2021 (Di giovedì 10 settembre 2020) Sebastian Vettel sarà protagonista in Formula 1 anche nella prossima stagione. Il pilota tedesco ha ufficialmente firmato con l' Aston Martin , che dal 2021 prenderà il posto della Racing Point . ... Leggi su quotidiano

