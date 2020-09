È morta Diana Rigg, la Lady Olenna di Game of Thrones (Di giovedì 10 settembre 2020) “Di’ a Cersei che sono stata io“. Questa è sicuramente una frase che finirà direttamente negli annali delle serie tv e a pronunciarla è Lady Olenna Tyrell, uno dei personaggi sicuramente più carismatici e indimenticabili di tutta Game of Thrones. L’attrice che la interpretava, Diana Rigg, è morta il 10 settembre all’età di 82 anni a causa di un cancro che le era stato diagnosticato la scorsa primavera. Enid Diana Elizabeth Rigg – questo il suo nome completo – era nata vicino vicino a Doncaster, in Inghilterra, il 20 luglio 1938. Si era trasferita neonata in India con il padre, tanto che l’hindi era la sua seconda lingua. Tornata in patria ... Leggi su wired

ilpost : Aveva 82 anni - SecchiElias : #RT @notiziae: #BREAKING È morta Diana Rigg, star di '#StarWars' e '#GameOfThrones'. Aveva 82 anni. - atzphilia : è morta anche diana rigg ma non è possibile questo periodo mi sta proprio testando - cinespression : New post: Diana Rigg: è morta all’età di 82 anni l’attrice di 007 e Game of Thrones - ShootinStarRike : RT @ahoy_boy98: Ciao Diana Rigg, magnifica, superba, inarrivabile. La Regina di Spine è davvero morta stavolta. -