È morta Diana Rigg, la Lady Olenna di Game of Thrones (Di giovedì 10 settembre 2020) Diana Rigg, nota attrice britannica che ha interpretato diversi ruoli teatrali e televisivi, ha esalato l’ultimo respiro. Oggi, 10 settembre, all’età di 82 anni ci ha lasciato Diana Rigg. La nota attrice britannica, che ha girato svariati film nel corso della sua carriera, è morta a causa di un cancro che le era stato diagnosticato … L'articolo È morta Diana Rigg, la Lady Olenna di Game of Thrones proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

