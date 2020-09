Di Maio si schiera con Franceschini: "Sì alle riforme" (Di giovedì 10 settembre 2020) Il referendum del 20 e 21 settembre sul taglio dei parlamentari come punto di inizio per le riforme. Luigi Di Maio si schiera con Dario Franceschini che ieri, sentito da La Stampa, aveva lanciato l’idea di un patto con l’opposizione per dar vita a una stagione di riforme.Si legge sul quotidiano di via Lugaro:“Sono d’accordo - ha spiegato il titolare degli Esteri a Tg2 Post - con il Sì al taglio dei parlamentari inizia un processo di modernizzazione del Paese”Se Di Maio ha accolto la proposta, i no arrivano dai dem. E il ministro dei Beni culturali se lo aspettava:Franceschini si aspettava molti no e il primo arriva da un collega di partito, Matteo Orfini, che ormai rappresenta la minoranza interna al Nazareno, sempre ... Leggi su huffingtonpost

Roma , 10 set 08:48 - (Agenzia Nova) - Il referendum per la riduzione dei parlamentari previsto il 20 e 21 settembre è un passo verso modernizzazione del paese. Lo ha detto il ministro degli Affari es ...

