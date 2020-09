Cubeda all’esordio ad Alghero nel CIVM 2020 (Di giovedì 10 settembre 2020) Forte dei due brillanti terzi posti conquistati a Gubbio e a Popoli, nel weekend il pilota etneo della Cubeda Corse torna in azione al volante dell’Osella Fa30 Zytek Domenico Cubeda vola in Sardegna per prendere il via della 59° Alghero Scala Piccada, la cronoscalata sassarese che nel weekend dell’11 settembre sarà quarto round del Campionato Italiano Velocità Montagna 2020. Forte del brillante inizio di stagione, che l’ha sempre visto salire sul podio grazie ai due… L'articolo Cubeda all’esordio ad Alghero nel CIVM 2020 Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

