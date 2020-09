Cosa succede se un bimbo ha la febbre a scuola: protocollo anti-Covid (Di giovedì 10 settembre 2020) Cosa succede se un bimbo va a scuola e all’improvviso viene colto dalla febbre? Scatta il protocollo anti-Covid. Vediamo come. Con la riapertura delle scuole sono tanti gli interrogativi che genitori, insegnanti e alunni si pongono. Si rimetterà infatti in moto una macchina che comprende 10 milioni di italiani, ovvero un sesto della popolazione. A … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

mecna : Mi succede spesso di cliccare in alto sullo schermo per fare una cosa e in quel millisecondo intercettare e quindi… - NicolaPorro : Ecco cosa succede a chi osa far notare la verità sui dati pandemicamente corretti pubblicati dal sito di #Burioni.… - LegaSalvini : ECCO COSA SUCCEDE NELLA LECCO DEL PD. IL 20 E 21 SETTEMBRE SI CAMBIA CON GIUSEPPE CIRESA! - IOdonna : Vaccino, domande e risposte sullo stop. Il punto della situazione - TeknoIta : Qui a Reggio Emilia vanno in base alla forza tutto appena succede qualcosa chiamano gli sbirri a Comintern hanno gl… -