Coronavirus, Save The Children: “Impatto catastrofico sui bambini, 117 milioni a rischio povertà” (Di giovedì 10 settembre 2020) A sei mesi dalla dichiarazione di pandemia relativa al Covid-19, Save the Children denuncia “l’impatto catastrofico sui bambini nelle aree più povere del mondo”. Solo nel 2020, secondo il nuovo rapporto Protect a Generation, 117 milioni di bambini in più al mondo potrebbero cadere in povertà, 9,7 milioni di minori rischiano di non tornare mai più a scuola, 80 milioni di bambini rischiano di non poter ricevere vaccini essenziali. In Italia, entro la fine dell’anno, un milione di minori in più potrebbero scivolare nella povertà assoluta, il doppio rispetto a quelli del 2019. Il rapporto Protect a Generation contiene i dati di una vasta indagine globale condotta in ... Leggi su tpi

Nome__Cognome : RT @RaiNews: L'impatto della pandemia da #coronavirus nelle aree più povere del mondo. Dieci milioni di bambini potrebbero non tornare mai… - RaiNews : L'impatto della pandemia da #coronavirus nelle aree più povere del mondo. Dieci milioni di bambini potrebbero non t… - CretellaRoberta : Coronavirus, 117 milioni di bimbi in più a rischio povertà: Save the Children,10 milioni potrebbero non tornare mai… - RobertaCalle : Effetto coronavirus, 117 milioni di bambini in più a rischio povertà L'allarme è stato lanciato dall'organizzazion… - CretellaRoberta : Coronavirus: 117 mln di bimbi in più a rischio povertà: Save the Children,10 mln potrebbero non tornare mai più a s… -