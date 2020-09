CONI, Malagò: "ADL positivo? E' un amico e l'abbraccio, ma qualcosa non quadra..." (Di giovedì 10 settembre 2020) (ANSA) - ROMA, 10 SET - "Aurelio è un amico di famiglia, gli sono vicino e lo abbraccio. Giuro che non so niente, solo quello che ho letto ma c'è qualcosa che non mi quadra. Leggi su tuttonapoli

Il mio grande augurio va a Zaniolo. È un patrimonio dell'intero Paese, un giocatore della Nazionale. A questa età non ci sono tanti casi di doppio infortunio in pochi mesi. Purtroppo non me ne ricordo ...

TENNIS: MALAGÒ “POLEMICA FIT-REGIONE LAZIO? SBAGLIATO DIVIDERSI”

ROMA - "L'unica cosa che non si deve fare e' dividerci, sia a livello di mondo dello sport che a livello istituzionale, indipendentemente dallo sport che si rappresenta e del colore di un partito o di ...

