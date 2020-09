Calciomercato Juventus, scambio a Milano: la chiave di Paratici (Di giovedì 10 settembre 2020) Così come in campo spesso anche in sede di Calciomercato, la rivalità tra Juventus ed Inter è una delle più accese del nostro calcio. Sono molti gli obiettivi che le due squadre si sarebbero contese nelle ultime sessioni di mercato, ma questa estate il registro potrebbe cambiare. Entrambi i club sono alla ricerca di elementi validi per puntellare la rosa, con il chiaro obiettivo di primeggiare sull’altro. Sia per la Juve di Fabio Paratici che per l’Inter di Marotta, però, le operazioni in entrata sarebbero frenate dalla necessità di eliminare e monetizzare gli esuberi in rosa ed i giocatori non facenti più parte del progetto. Questo scenario aprirebbe alla clamorosa possibilità di una sinergia tra i club per “aiutarsi”, con uno scambio che ... Leggi su tuttojuve24

