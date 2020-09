Calciomercato Inter, spunta un nome a sorpresa per il dopo Godin (Di giovedì 10 settembre 2020) Calciomercato Inter – Alla notizia a sorpresa in uscita (gli agenti di Lautaro a Barcellona), ne segue una in entrata. Più che la notizia però, in realtà, in questo caso è il nome ad essere a sorpresa. Si tratta di colui che potrebbe andare a sostituire Diego Godin. Come emerso nelle ultime ore, infatti, il difensore uruguaiano sarebbe vicino a firmare per il Cagliari. Un fulmine a ciel sereno, praticamente. Ma, come dicevamo, non è da meno il nome in entrata fatto per sostituirlo. Secondo quanto si legge su TMW, infatti, l’idea dei nerazzurri sarebbe Francesco Acerbi. Non si parla di contatti tra le parti, ancora. Questi verrebbero infatti definiti solo dopo l’accordo ufficiale tra ... Leggi su calcioweb.eu

DiMarzio : #Higuain non si è allenato oggi con la @juventusfc, addio sancito: è partito poi per raggiungere #Miami dove firmer… - DiMarzio : Niente #Cagliari per @OfficialRadja: non c’è accordo con l’@Inter dopo l’incontro di poco fa tra #Giulini e dirigen… - Gazzetta_it : #Inter, #Godin verso la cessione: è un passo dal #Cagliari - LuigiLiccardo6 : RT @NicoSchira: Per Diego #Godin (Inter) così come per Federico #Fazio (Roma) il #Cagliari ha trovato l'accordo con i rispettivi club di ap… - Geo_marx1 : RT @DiMarzio: #Higuain non si è allenato oggi con la @juventusfc, addio sancito: è partito poi per raggiungere #Miami dove firmerà con la s… -