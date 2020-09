Bbc: Usa non rinnovano visto a mille studenti cinesi (Di giovedì 10 settembre 2020) Gli Stati uniti hanno annunciato di aver revocato i visti per oltre mille studenti e ricercatori cinesi per motivi di sicurezza. Lo riferisce la Bbc. A maggio il presidente Donald Trump aveva accusato ... Leggi su tgcom24.mediaset

Gli Stati uniti hanno annunciato di aver revocato i visti per oltre mille studenti e ricercatori cinesi per motivi di sicurezza. Lo riferisce la Bbc. A maggio il presidente Donald Trump aveva accusato ...

Usa: incendi California, altre tre vittime

(ANSA) - ROMA, 10 SET - Altre tre persone sono morte negli incendi che stanno devastando la California e che hanno già costretto migliaia di persone ad abbandonare le proprie case. Sale così ad almeno ...

