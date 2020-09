Ballando, impensabile Carlucci sulla Mussolini: "Chi è davvero. Quella cosa dentro..." (Di giovedì 10 settembre 2020) Il cast è pronto. E i concorrenti aspiranti a ballerini si preparano. Manca pochissimo: il 19 settembre apre i battenti Ballando con le stelle, sabato sera in prima serata su Rai 1. Ma Milly Carlucci avverte: “Se ci saranno contagi la produzione si ferma”. Dopo essere risultati positivi al coronavirus, il pugile Daniele Scardina e il ballerino Samuel Peron non saranno nella prima puntata. Una delle tante novità, che racconta a Il Messaggero la Carlucci è legata ad Alessandra Mussolini. “E' una persona diversa da Quella che ci si immagina. è deliziosa, simpatica, alla mano e tranquilla”, racconta. “Ha un fuocherello dentro che ogni tanto divampa, ma è ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Ballando impensabile

ControCopertina

Non basta il sorriso d’ordinanza, come lo chiama Milly Carlucci, per semplificare la situazione. Ma neppure amuleti o danze propiziatorie possono al momento annullare la suspense che ci sta tenendo co ...