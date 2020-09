Alvino: “De Laurentiis lascia Capri, andrà a curarsi a Roma. I sintomi sono leggeri” (Di giovedì 10 settembre 2020) Carlo Alvino, su Twitter, racconta che Aurelio De Laurentiis sta lasciando Capri per rientrare a Roma dove si curerà. Lui scrive che immagina che lo farà a casa. Il presidente De Laurentiis lascia Capri direzione Roma. Immagino resti a casa a curarsi così come ha già fatto quando ha avuto la polmonite anche perché al momento i sintomi del Covid fortunatamente sono leggeri. Ricordiamo che De Laurentiis è risultato positivo al coronavirus e che ieri era all’assemblea di Lega Serie A. Il presidente De Laurentiis lascia Capri direzione Roma. Immagino resti a ... Leggi su ilnapolista

